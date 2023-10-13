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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları sırasında ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye'nin kur korumalı mevduat (KKM) politikasından çıkmayı planladığını ve para politikasında düzeltme sürecinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlama çabalarının bir parçası olarak iç talebi dengelemeye yönelik adımlar attığını belirtti. Bu gelişmeler, ülkenin ekonomik politika yöneliminde önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'in yıllık toplantıları için Fas'ın Marakeş kentine giderken kur korumalı mevduat (KKM) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonomideki gelişmeler hakkında konuşurken, kur korumalı mevduat KKM'den çıkma niyetlerini vurguladı.

Şimşek, kur korumalı mevduat KKM'den çıkmayı planladıklarını belirtirken, para politikasında düzeltme sürecinde olduklarını ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyon sağlandığını ve iç talebi daha ılımlı bir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bu adım, ekonomide kurala dayalı bir politikaya geri dönmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, yeni programa ilişkin vatandaşların tepkileri konusunda Şimşek, orta vadeli bir çabanın gerekliliğini vurguladı. Bu sürecin zorlu olacağını kabul ederken, vergi artışlarının gelecekte daha ağır önlemleri engellemek amacıyla yapıldığını sözlerine ekledi.