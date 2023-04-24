Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde il müftülüklerince depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek üzere gönüllü din görevlilerinden oluşan yeni ekipleri bölgeye sevk etmeye devam ediyor.

Yozgat İl ve İlçe müftülüklerinde görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerinden oluşan 10 kişilik ekip İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımıyla 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında bölgede görev yapmak üzere Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Manevi Danışmanlar yaşanan deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta kurulan çadır ve konteyner kentlerde hizmet veren "Diyanet Çocuk" alanlarında görev yapacak. Haber Merkezi