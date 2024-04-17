Her gün trafiğe çıkan milyonlarca araç sahibi için B sınıfı ehliyetlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son açıklamalarla birlikte, motosiklet kullanımı konusunda merak edilen detaylar da netlik kazandı.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin ilgisini çeken konu, 125 cc altı motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımıyla ilgiliydi. Ancak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla, bu konuda netlik sağlandı.

Yerlikaya, 125 cc altı motosikletlerin B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanılabilmesi için eğitim şartı olduğunu vurguladı. Özellikle motosiklet kullanımına ilişkin artan ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek adına eğitimin önemine dikkat çekti.

Ancak, henüz bu düzenlemenin yasal olarak yürürlükte olmadığına dikkat çeken uzmanlar, mevcut durumda 125 cc altı motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımının cezai yaptırıma tabi olduğunu belirtiyorlar.

Avukat İyaz Çimen, yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezasının söz konusu olduğunu ifade ederken, vatandaşların bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Düşük motor hacmine sahip motosikletlerin otobana çıkmasının yasak olduğunu da belirten Çimen, mevcut düzenlemelerin bilinçli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.