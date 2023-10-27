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Akdağmadeni Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve 13 ilçenin milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan tarafından Akdağmadeni ilçesindeki eğitim ve öğretim süreçleri hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden bahsederek gündem maddelerinden; akademik başarının her eğitim kademesinde artırılması, öğrenci kazanımlarının elde edilme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar, okul sporları, pansiyonlar ile taşımalı eğitim planlamaları konuları görüşülerek kararlar alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin, birimleriyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerden bahsetmesinin ardından toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden, ilçelerde yürütülen projeler, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Altınkaynak, talep ve önerileri alarak, fikir alışverişinde bulunup emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan müdürlere teşekkür etti.

Toplantının ardından Akdağmadeni 75. Yıl İlkokulunu ziyaret eden Altınkaynak, sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerde sohbet etti. Öğrenciler ile sohbet ettikten sonra öğretmenler ile bir araya gelen Altınkaynak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. (Haber Merkezi)