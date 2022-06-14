Öğrenciler daha mutlu

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıldı. Etkinliğe katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliği düzenleyen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Tahsin Akdeniz de etkinliklerle öğrencilerin yaz tatiline daha mutlu girmelerini amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösterileri sunduğunu belirten Akdeniz, "Bilgi yarışmaları, münazara, basketbol, futbol ve voleybol müsabakaları, okulumuz müzik korosu gösterisi ve İngilizce festivali yapıldı. Etkinliğimize katılan kurum müdürlerimize, velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi. AA