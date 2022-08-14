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Mahremiyet bilinci

Sorgun ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursu seminerleri devam ediyor.

14 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Mahremiyet bilinci

Sorgun’da Yaz Kur’an Kurslarına katılım sağlayan öğrencilere “Mahremiyet Bilinci” ve “Çevre Ahlakı” konularına farkındalık yaratılmak amacıyla İlçe Vaizi Serdar Kılıç tarafından seminer düzenlendi.
Yaz Kur’an Kursu eğitimi alan öğrencilerine ‘’Mahremiyet Bilinci” ve “Çevre Ahlakı” seminerleri verildi. Öğrencilere Mahremiyet Bilinci ve Çevre Farkındalığı oluşturulmak amacıyla yapmaları gerekenler anlatıldı. Öğrenciler kendilerine verilen eğitimleri dikkatle dinlediler.
İlçe Müftülüğünden seminer hakkında verilen bilgilendirmede, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgili yazısına istinaden, Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerde “Mahremiyet Bilinci” ve “Çevre Ahlakı” konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, İlçe Müftülüğümüz personellerinden İlçe Vaizimiz Serdar Kılıç tarafından eğitim düzenlenmiştir” denildi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Mahremiyet Bilinci
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