Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğretmenlerine yönelik eğitim verildi.

Öğretmenlere Eğitim Verildi2

Öğretim üyelerinden ortaokul öğrencilerine seminer Öğretim üyelerinden ortaokul öğrencilerine seminer

Milli Eğitim Bakanlığınca Okul Öncesi öğretmenlerine yönelik, "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması" Projesi kapsamında, güncellenen okul öncesi eğitim programına ilişkin öğretmenlerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Öğretmenlere Eğitim Verildi3

Yozgat genelinde görev yapan 66 Okul Öncesi öğretmeni ve 5 Eğitim görevlisinin katıldığı  kursun açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katılarak öğretmenlerle sohbet etti.

Öğretmenlere Eğitim Verildi

Okul Öncesi öğretmenlerin istek talep ve önerileri dinleyen Altınkaynak okul öncesi eğitimin önemi ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Öğretmenlere Eğitim Verildi1

Altınkaynak, Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında devam eden eğitimlere katılan, eğitimi veren öğretmenler ile ev sahipliği yapan okula teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi