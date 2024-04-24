Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğretmenlerine yönelik eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Okul Öncesi öğretmenlerine yönelik, "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması" Projesi kapsamında, güncellenen okul öncesi eğitim programına ilişkin öğretmenlerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla "Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitimi Kursu" düzenlendi.

Yozgat genelinde görev yapan 66 Okul Öncesi öğretmeni ve 5 Eğitim görevlisinin katıldığı kursun açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katılarak öğretmenlerle sohbet etti.

Okul Öncesi öğretmenlerin istek talep ve önerileri dinleyen Altınkaynak okul öncesi eğitimin önemi ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Altınkaynak, Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında devam eden eğitimlere katılan, eğitimi veren öğretmenler ile ev sahipliği yapan okula teşekkür ederiz” dedi.