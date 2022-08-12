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'EĞİTİM HER SEY'

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde eğitim çalışmaları devam ediyor. 

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
'EĞİTİM HER SEY'

İl Müdürlüğü tarafından okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte okullarda çalışmalar başlatıldı. Yeni eğitim ve öğretim hayatında öğrencilerin okulları daha etkin ve verimli kullanmaları için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yoğun bir şekilde tüm okullarımızda çalışmalarımız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yeni yapılan binalarımız var. Aynı zamanda yeni yapılan binalarla beraber küçük ve büyük onarımı yapılan okullarımız var. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine okul müdürlüklerimiz tarafından okullarımızın temizliği, düzeni, bakımı ve küçük tadilatları konusunda gereken her türlü hijyenik ortamın sağlanması için ekip olarak büyük gayretle çalışıyoruz.” dedi.
‘DOĞALGAZ BAĞLANIYOR’
5 ilçede doğalgaz bağlanma işlemlerinin gerçekleştiğini ifade eden Yazıcı, “İlçelerimizde ki okul ve kurumlarda doğalgaz bağlantısı yapılması noktasında yaz boyu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilçelerde eğitim veren okullarımız önümüzde ki kış için doğalgaz ile ısınacak. Şuanda Çekerek, Saraykent, Şefaatli, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerimiz olmak üzere 5 ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonraki ilçelerimize de doğalgaz erişimi sağlandığı sürece bizim oradaki okul ve kurumlarımızın da doğalgaza geçmesi noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Doğalgaza geçilmesi birçok açıdan kurumlarımıza avantaj sağlayacak. Hem personelimizin verimli çalışması hem de okulların daha verimli bir şekilde ısınması ile kaynak tasarrufu açısından biz bunu önemli görüyoruz. Bakanlığımızın da zaten bu şekilde bir talimatı olduğundan, kaynağımızdan gelen ödeneklerle bunları yapıyoruz. Bunun maliyeti yaklaşık 13 milyon lirayı bulmaktadır. İnşallah bundan sonraki süreçte de doğalgaz bağlantısı yapılacak okullarımızda gerekli çalışmalar hassasiyetli ve süratli bir şekilde tamamlanacak.” şeklinde konuştu.
»Sema Nur Koçaker

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EĞİTİM HER SEY
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