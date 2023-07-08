Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’ın yanı sıra okul ve kurum yöneticileri katıldı. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı değerlendirilirken 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Yapılan toplantıda eğitimi değerlendirdiklerini vurgulayan Doğan, “Okul ve kurum yöneticilerimizin katılımı ile yılsonu değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yapmış olduğumuz çalışmalarımı göz önüne alarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında nasıl bir yol izleyeceğimizi planladık. Bir eğitim ve öğretim yılını geride bırakırken yeni bir eğitim ve öğretim yılına hazırlıklarımıza başladık” şeklinde konuştu. Haber Merkezi