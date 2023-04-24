Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programında İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve milli eğitim yöneticileri, personelin bayramını tebrik ettiler.

Düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İl Müdürü Yusuf Yazıcı, "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı sonrasında bir bayramı birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Birlik ve beraberlik duygularıyla sevdiklerimizle birlikte bir bayramı idrak ettik. Bayramda eş, dost ziyaretlerini gerçekleştirdik. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak bir araya gelmek istedik. Ailenizle ve sevdiklerinizle nice bayramlara kavuşmanızı diliyor, tekrardan mübarek Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum." diyerek kurum personeliyle tek tek bayramlaştı. Alpaslan Demir