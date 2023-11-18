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Naim Süleymanoğlu, efsane halterci, vefatının 6. yılında Edirnekapı Mezarlığı'nda anıldı. Spor tarihinde unutulmaz bir isim olan Süleymanoğlu için düzenlenen anma törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bursa CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Süleymanoğlu'nun ailesi, Bulgaristan'dan arkadaşları, eski milli güreşçi Efrahim Kamberoğlu, genç sporcular ve birçok seven katıldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun Türk halterini zirveye taşıyan bir figür olduğunu belirterek, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile dolu bir kariyere sahipti. Türkiye'de halter, Naim ile zirveye ulaştı. Şahsiyeti, yaşantısı ve başarılarıyla gençlere örnek olmuş bir sporcu. Naim'i anlatmak için kelimeler, cümleler ve zaman yetersiz kalır. 50 yıllık hayatında muazzam bir spor geçmişi oldu, ancak maalesef erken aramızdan ayrıldı" dedi.

Bursa CHP Milletvekili Hasan Öztürk ise yaptığı açıklamada, "Tüm dünya onu insanüstü rekorlarıyla tanıdı, ancak Bulgaristan Türkleri için o, kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin sembolüydü" şeklinde konuştu.

Anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen dualarla efsane sporcu Naim Süleymanoğlu anıldı.