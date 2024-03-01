Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi olan Murat Özdemir'in hayatı, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Özdemir, daha önce iki evlilik yapmış ve toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır. İşte Murat Özdemir'in yaşamıyla ilgili detaylar...

Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai'de gerçekleşen evliliği büyük yankı uyandırdı. Ebru Gündeş, sosyal medya platformlarında paylaştığı fotoğraflarla evliliği duyurunca, hayranlarını şaşırttı. 49 yaşındaki Ebru Gündeş'in, Murat Osman Özdemir ile yaptığı bu evlilik, geniş kitlelerin merakını uyandırdı. Hayranlar, Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalara başladı.

İş insanı Murat Osman Özdemir, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İşletme alanında eğitim aldıktan sonra inşaat sektöründe kariyerine başladı ve zaman içinde yönetici pozisyonlarına yükseldi. İnşaat sektöründeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Özdemir, birçok önemli projeye imza attı.

Murat Özdemir'in ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden ise 1 çocuğu bulunmaktadır. İlk eşinin adı Selin Özdemir'dir. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Özdemir, özel yaşamıyla da dikkat çekmektedir.