Ünlü şarkıcı Havva Öğüt'ün kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu, merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar:

Havva Öğüt, Türkiye'nin yetenekli şarkıcılarındandır. 11 Ağustos 1992 tarihinde doğdu. Müzik kariyerine 2018 yılında "Sen Yanlış Yaptın" albümüyle adım attı. Özellikle "Duvarlara Yazıyorum İsmini" adlı şarkısı, popüler müzik listelerinde önemli bir yer edinirken, "Yokluk Belası", "Sevme" ve "Kara Sevda" gibi şarkıları da geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğeniliyor.

Şu ana kadar çıkardığı albümler ise şu şekilde; 2018'de "Sen Yanlış Yaptın", 2019'da "Bu Kara Sevdayı Sardın Başıma" ve 2020'de "Eskittiğimi Giymem".