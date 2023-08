Karıncaların kolonileri taşındığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ağaçları kurutarak büyük zarar veren orman zararlıları ile biyolojik mücadele yürüten Orman Genel Müdürlüğü dünyada sadece gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem olan Orman Karıncalarını taşıma yöntemiyle etkili mücadele ediliyor dedi.

Karacabey, “Kırmızı Orman Karıncaları olarak bilinen Formica rufa özellikle orman zararlılarının baş düşmanı olarak bilinir. Ormandaki her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek orman ekosistemine olağan üstü fayda sağlayan Orman Karıncaları bulunduğu alanda böcek popülasyonunu düşürüyor” diye konuştu.

14 BİN 163 KARINCA KOLONİSİ NAKLEDİLDİ

Karacabey, “Bugüne kadar 14 bin 163 adet karınca kolonilerini nakletmek suretiyle orman zararlılarına karşı biyolojik mücadeleye hız veren Orman Genel Müdürlüğü 2023 yılında başta Eskişehir olmak üzere Amasya, Isparta, Sakarya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde mevcut karınca yuvaları ve karınca kolonileri korunarak 60 adet ilave karınca yuvası oluşturmak maksadı ile belirlenen noktalara karınca yuvası nakletme işlemleri gerçekleştirdi. Mevcut noktan en fazla 150 metre düşük veya yüksek rakımlara taşıma işlemi gerçekleştirilirken, karınca yuvalarının ekolojik denge açısından en fazla 300 km uzağa taşınmasına özen gösterildi. Orman Zararlıları İle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen karınca nakilleri; Nakli yapılan yuvaların çevre koşulları ile nakledilecek alanların çevre koşulları, benzer özellikte olmasına dikkat etmek suretiyle, kraliçe karıncanın yuvaya yumurta koymasından önce, yükselti ve iklim şartlarına göre, uygun koşullarda her yılın mart ayı sonundan başlayarak, nisan ayı sonuna kadar tamamlanmakta. Güneşin yuvanın üzerine düşmeden tamamlanmak zorunda olunan karınca nakli işlemine tan yeri ağarmasıyla başlanması gerekiyor. Uzman ekip tarafından hazırlanan özel kutularda taşınan karıncaların, yuvaları dağıtarak larvaları yiyen ayılar başta olmak üzere, her türlü zararlıdan korumak için yuvaların etrafı telle çevrilerek koruma altına alınmakta. Yuvadaki karıncalar ilk yıl 15 günde bir şekerle beslenerek karıncaların yuva yapma süreci hızlandırılıyor. Taşınan yuvalar 1 hektara yakın sahayı tamamen kontrol altına alabilirken, yıl boyunca bütün böceklerin her devrelerini takip eden karıncalar bu avantajını kullanarak biyolojik mücadelede avantajlı hale gelmekte” ifadelerini kullandı.

BÖCEK POPİLASYONUNU SÜREKLİ DENGELİYOR

Karacabey, “Doğal olarak ilk kez karıncaların salgılarında rastlanılan Formik asit'in diğer bir adı da karınca asididir. Koruyucu ve anti bakteriyel ajan olarak ta kullanılan, formik asite sahip olan karıncalar, bunu zararlı böceklerin üzerine sıkarak avının felç olmasını sağlıyor. Böceği felç ettikten sonra, onu yuvasına götürüp yemek suretiyle böcek popülasyonunun sürekli dengede kalmasını sağlıyor. Kırmızı Orman Karıncalarının zararlı böcekleri yok etmenin yanında, toprağın havalandırılması, gevşetilmesi, asit muhtevasının düzenlenmesi, toprağı gübreleyen küçük yaratıklara etki yaparak toprağın ıslah edilmesi, toprağın fazla miktarda bitki bitleri ve ifrazatları ile parazit olarak yaşayan sinekleri azaltarak arıların bal veriminin artırılması karıncaların diğer yararlarıdır. Ayrıca bitki tohumları, orman karıncaları tarafından dağıtılarak yeni fide oluşmasına yardımcı olur” dedi. Alpaslan Demir