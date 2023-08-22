Genç İHH Başkanı Betül Yüce düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan gönüllülere teşekkür etti.

Etkinlikle alakalı bir açıklama yapan Yüce, “Yozgat Genç İHH olarak yaz tatilinde güzel havaları fırsat bilerek her hafta belirlediğimiz bir parkta lise ve üniversiteli hanım gönüllülerimizle birlikte 30 DK Kitap 30 DK Muhabbet adlı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kış dönemi boyunca vakıf binamızda çeşitli atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirerek dönemi kapattık. Fakat gönüllülerimiz ile aramızdaki bağı koparmamak adına yeni dönem başlayana kadar haftada bir defa da olsa böyle güzel etkinliği, aynı zamanda sosyal farkındalığı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Sosyal farkındalık diyorum çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde kitap okuma oranı oldukça düşük. Bu nedenle kitaplarımızı açık alanda toplu bir şekilde okuyarak insanlara bu farkındalığı göstermiş oluyoruz. Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin dikkatlerini çekerek onlara güzel örnek oluyoruz. 30 dakikalık kitap okuma süremizi tamamlayınca çay eşliğinde keyifli bir şekilde muhabbet edip çeşitli kelime oyunları oynayarak güzel bir sosyal aktivite daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Gün geçtikçe dijitalleşen dünyamızda kısa da olsa kaliteli ve verimli vakit geçirme adına güzel bir imkan sağlayan bu etkinliğimiz, gönüllerimiz tarafından oldukça ilgi görüyor. Gençlerimiz güven içinde olacakları aynı zamanda sıkılmadan vakit geçirecekleri sosyal alanlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu sıkıntıdan muzdarip olan ailelerden de “çocuklarımıza böyle güvenli ve huzurlu bir ortam sağladığınız için teşekkür ederiz” şeklinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşler çalışmalarımız açısından bizi oldukça motive ediyor. Gençlerimize daha güzel ortam ve sosyal aktivite imkanı sunmak, onları zararlı ortamlardan korumak için azimle çalışmamıza vesile oluyor. Yeni dönem için planlamalarımızı yapıp daha etkili ve faydalı etkinlikler yapabilme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir