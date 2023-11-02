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Çekerek ilçesinden kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirmek isteyen 139 kişi, dualarla yolcu edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek isteyen 139 vatandaş, Çekerek Tevhid Camii önünde düzenlenen programda bir araya geldi.

İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından edilen duaların ardından yakınları ile vedalaşan vatandaşlar, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Umreye giden Kadir Çakır, “Umreye gidiyoruz, çok mutluyuz. Bugün inşallah bir de müjdemiz olacak. Hac kuraları da bugün çekilecek. İnşallah oradan da çıkarız. Rabbim herkese nasip etsin” dedi.

Duran Ceylan da çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, kutsal topraklara gitmenin herkese nasip olmasını diledi.