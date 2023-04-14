Cumartesi günü Bozokspor stadyumu dış sahada Saat 14:00’de Sorgun Belediyespor ve Bişekspor karşı karşıya gelecek.

Ligin 7’nci haftasında Bozok Şehir dışı sahasında Çayıralan Esnafsporla ile karşı karşıya gelen Bişekspor güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek Sorgun Belediyespor’u Bölgesel Amatör Lige çıkması için bir adım yaklaştırmıştı.

Ligin 8’inci haftasında ise Sorgun Belediyespor ile mücadele edecekti fakat Çayıralan Ensafspor’un maça çıkmaması ile Sorgun Belediyespor Play Aut’a çıkmasını garantiledi.

Ligin son maçında ise Sorgun Belediyespor ile Bişekspor karşı karşıya gelecek. İki mücadeleci takımın oynayacağı maçta dostluk kazanacak.

Ligin sonunda Bölgesel Amatör ligde mücadele veren Yozgat Belediyespor’un Play Autta rakibi BAL geçmişi olan Sorgun Belediyespor karşı karşıya gelecek. Yasin Nazım Kayhan