Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Şubat 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.9389 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.93 liradan, satış fiyatı ise 30.9479 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.4703 TL'den yapan euro şu anda 33.4631 TL alış ve 33.4776 TL satış fiyatına sahip.