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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 07 Şubat 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.5994 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.5951 liradan, satış fiyatı ise 30.6038 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.9578 TL'den yapan euro şu anda 32.9521 TL alış ve 32.9636 TL satış fiyatına sahip.