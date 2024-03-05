Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Mart 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.5971 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.5937 liradan, satış fiyatı ise 31.6007 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.3032 TL'den yapan euro şu anda 34.2892 TL alış ve 34.3173 TL satış fiyatına sahip.