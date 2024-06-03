Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2175 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2081liradan, satış fiyatı ise 32.227 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.9856 TL'den yapan euro şu anda 34.972 TL alış ve 34.9994 TL satış fiyatına sahip.