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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Dolandırıcılık ve Kasten Yaralama suçundan cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde düzenlenen operasyonda M.Ö. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 26 Ocak 2024 tarihinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahsın yakalaması yapılmış gerekli yasal işlemler akabinde adli mercilere intikal ettirilecektir. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 26.01.2024 tarihinde Kasten Yaralama suçundan 7 Yıl 17 Ay 7 Gün hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın yakalaması yapılmış gerekli yasal işlemler akabinde adli mercilere intikal ettirilecektir” ifadelerine yer verildi.