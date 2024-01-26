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Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.

Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.