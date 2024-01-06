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2023 yılında e-Devlet Kapısı'nda rekor kırıldı. Yıl boyunca 4 milyar 399 milyon kez sisteme giriş yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerine göre, e-Devlet Kapısı'nda geçen yıl sonu itibarıyla 4 milyar 399 milyon kez giriş yapıldı. Bu sayı, 64,3 milyona yakın kullanıcı bulunduğu e-Devlet için rekor oldu.

e-Devlet Kapısı 18 Aralık 2008'de 9 entegre kurum ve 22 hizmetle açıldı. O yıl 6 bin 990 kullanıcıyla başlayan serüven, 2023 yılında rekorlarla geride kaldı. Hazırlanan hizmet karnesine göre, sistemdeki kullanıcı sayısı 64 milyon 281 bin 459 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl e-Devlet'e 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirilirken bu sayı rekor olarak kaydedildi. Söz konusu yılda 2 milyon 538 bin 134 yeni kullanıcı kaydedildi.

Kapıya entegre kurum sayısı 2023'te 1000'in üstüne çıktı. Sunulan dijital hizmet sayısı ise 7 bin 741'e ulaştı.