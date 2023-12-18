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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. 1 Ocak’tan itibaren yeni sisteme geçiş yapılacak. Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeni dönemde tüm arabalarda artık kullanımı yasaklanacak.

YASAK KAPSAMINDA: KROM KAPLAMA ARTIK TARİH OLUYOR!

Otomobil sahiplerinin estetik bir görünüm elde etmek amacıyla sıklıkla tercih ettiği krom kaplama, artık tüm araçlarda yasaklanıyor. Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği bu karar, 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek ve araçlardaki krom kaplama kullanımını tamamen ortadan kaldıracak.

SAĞLIK VE ÇEVRE ODAKLI BİR KARAR

Krom kaplamanın sağlığa zararlı olduğu uzun süredir bilinse de, yeni kararın arkasında krom kaplamanın hava emisyonlarında neden olduğu olumsuz etkilerin ortaya çıkması bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, krom kaplama emisyonları dizelden 500 kat daha zehirli olup, akciğer kanserine neden olma potansiyeli taşıyor.

ALTERNATİF MALZEME ARAYIŞI BAŞLADI

Yasağın ardından, otomotiv sektörü krom kaplamanın yerine geçecek çevre dostu ve sağlıklı malzemeler arayışına girdi. Renault'un baş tasarımcısı Gilles Vidal, markanın araçlarında arduvaz, mantar kaplama ve %60 oranında geri dönüştürülmüş alkantara gibi çevre dostu malzemeleri kullanarak bu değişime öncülük ettiğini belirtti.

KROM KAPLAMA SADECE ARAÇLARDA DEĞİL, GÜNLÜK HAYATTA DA BULUNUYOR!

Sağlık açısından risk oluşturan krom kaplamanın, araçlardan öte, günlük yaşamda sıkça kullanılan mutfak, banyo ve aydınlatma ürünlerinde de bulunduğu ortaya çıktı. Bu sebeple, çevre dostu malzemelerin tercih edilmesi, bireylerin sağlıklarını olumsuz yönde etkilemeden yaşam alanlarını güzelleştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu önemli karar, araç sahiplerini ve otomotiv sektörünü yeni ve çevreci çözümlere yönlendirmeye hazırlanırken, krom kaplamanın yerini alacak malzemelerin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.