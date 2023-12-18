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Türkiye genelindeki emlak piyasasında, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerle birlikte Yozgat'ta da arazi ve arsa fiyatlarında gözlemlenen değişimlere dair yeni düzenlemelerin ardından ortaya çıkan veriler dikkat çekici bir tablo sunuyor. Ülke genelinde arazi birim fiyatlarının yıllık %97 artarak 766 TL'ye ulaştığı ifade edilmektedir.

Bu verilere göre, arsa fiyatlarındaki artışın temel sebebi, Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancıların konut taleplerindeki artış olarak öne çıkmaktadır. Özellikle İstanbul, arazi birim fiyatları bakımından diğer büyük şehirleri geride bırakarak en yüksek metrekare fiyatına sahip bir konumda bulunmaktadır. İstanbul'da arazi metrekare satış fiyatları, Kasım 2022'ye göre %52 artarak dikkat çekici bir yükseliş göstermiştir. Türkiye genelinde arsa birim fiyatının 3.711 TL olması ve yıllık değer değişiminin %89'a ulaşması, arazi ve arsa satışlarının genel gayrimenkul pazarındaki önemini vurgulamaktadır.

Bursa, arazi değerlerindeki yıllık %162'lik rekor artışla öne çıkarken, bu şehirdeki gayrimenkul sektöründeki hızlı büyümeyi yansıtmaktadır. Ankara ve İzmir ise sırasıyla %97 ve %90'lık yıllık değer artışlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, Bursa'da yaşanan %76'lık arsa satışlarındaki artış, bölgedeki gayrimenkul sektöründeki canlılığa işaret etmektedir. Bu veriler, Türkiye genelindeki emlak piyasasının son 10 yılın rekor seviyelerine ulaştığını göstermektedir.