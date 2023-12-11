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Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Borsa İstanbul'da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Kağıt sektöründe faaliyet gösteren şirket, SPK'ya sunduğu başvuru ile halka arz sürecini başlattı.

Başvuru kapsamında, Lila Kağıt, 120.000.000 TL nominal değerli paylarını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,33 olarak belirlendi. Halka arz süreci, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek olup, T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görecek olan Lila Kağıt'ın talep toplama süreci önümüzdeki haftalarda başlaması beklenmektedir. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri fabrika yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve işletme sermayesi için kullanmayı planlamaktadır.

Halka arzın talep toplama tarihleri, SPK'nın onayının ardından belirlenecek. Ayrıca, Lila Kağıt'ın halka arzda kaç lot vereceği ve hangi bankalardan talep toplayacağı, onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.