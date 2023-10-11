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Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, Dr. Yağmur’a Yerköy Devlet hastanesine ve ilçe halkına verdiği emekler için teşekkür ederek, yeni hayatında başarılar diledi.

Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir, yaptığı açıklamada, “Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Ünal Yağmur, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Ankara Şehir Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı Eğitimini Almak Üzere Hastanemizden Ayrılmıştır. Dr. Yağmur’a hastanemize ve halkımıza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni hayatında başarılar dileriz” dedi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Samet Karagöz de Dr. Yağmur’a teşekkür belgesi takdim etti. (Haber Merkezi)