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Geçtiğimiz günlerde Çandır ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Emre Can Türkmen, ilk ziyaretini ilçede yaşayan şehit ailelerine yaptı.

Kaymakam Türkmen, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti. Bu zorlu süreçte ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Türkmen, vatanseverlikleri ve fedakarlıkları için minnettarlık duyduklarını belirtti

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Türkmen, “Onlar, canlarını vatan için feda eden kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. İlçemizde ikamet eden şehit ailelerini ve şehit kabirlerini ziyaret ettik” dedi. (Haber Merkezi)