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Geçtiğimiz günlerde Çandır ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Emre Can Türkmen, ilk ziyaretini ilçede yaşayan şehit ailelerine yaptı.

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Kaymakam Türkmen, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti. Bu zorlu süreçte ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Türkmen, vatanseverlikleri ve fedakarlıkları için minnettarlık duyduklarını belirtti

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Türkmen, “Onlar, canlarını vatan için feda eden kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. İlçemizde ikamet eden şehit ailelerini ve şehit kabirlerini ziyaret ettik” dedi. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi