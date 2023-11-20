Dere kenarında suyun başında

Kim bilir bilinmez kaç yüz yaşında

Nice hatıralar saklı taşında

Döndükçe maziye götürür beni

Yıkılmış bentleri bozulmuş arkı

Kesilmiş suları dönmüyor çarkı

Şimdi viraneden kalmamış farkı

Baktıkça maziye götürür beni

Ambarı abarası yere serilmiş

Kırılmış kötürge yana devrilmiş

Unluk kaderine küsmüş darılmış

Sitemi maziye götürür beni

Yeşermez söğütler artık kurumuş

Ötmüyor serçeler kalbi kırılmış

Ağlıyor domuzluk ota sarılmış

Ahvali maziye götürür beni

Gayrı çakıldağın gelmiyor sesi

Yanmıyor ocaklık yoktur neşesi

Burnumda tütüyor çıranın isi

Kokusu maziye götürür beni

Dambaşı çökmüş loğu yarılmış

Baltacık paslanmış mili dağılmış

Çekiç tarak bitkin düşmüş yorulmuş

İzleri maziye götürür beni

Zamanın rüzgârı pek deli esmiş

Değirmenci dayı umudu kesmiş

Kapatmış kapıyı kilidi asmış

Sözleri maziye götürür beni

Ozan Yüksel eski defter kapanmış

Çürümüş teknesi sepet kurtlanmış

Ne bozlak ne seklem ne haral kalmış

Her bir şey maziye götürür beni

DÖRTLÜKLERİ OKURKEN BEN DE ŞÖYLE SAYIKLADIM – Şahin Güvenç

Suyu yönetmeye başladıklarından beri yaptıkları en güzel şeylerden biridir değirmenler.

Dere kıyılarında suyun başında kurulmuş, nice hatıraları içine doldurmuş saklayan o değirmenler. Şimdi yoklar. Onları bilen son kuşakların belleklerindeler artık. Anımsadıkça maziye nasıl götürmesinler seni?

İçlerinde alabalıklar dolaşır ipilderdi, şimdi yıkılmış o bentler. Kurdun kuşun, börtü böceğin su içtiği; bağ, bahçe, bostanların sulandığı arklarıysa bozulmuş. O yüzden sular kesik; çark durgun, çark sessiz; dönmez olmuş. Bu olmayınca da olanlar olmuş, oralar virane olmuş. Görünce dalar kalırsın. Baktıkça maziye nasıl götürmesinler seni?

“Ambarı, abarası yere serilmiş” derken kimin içi sızlamaz ki! Ya çarka, taşa ayar veren kötürgenin yana devrilişini görmek? Bu kime dokunmaz ki? Sonra bomboş kalan unluk da var: “Kaderine küsmüş darılmış.” Sitem ediyor. Duydukça maziye nasıl götürmesin seni?

Değirmen olan yerlerin en güzellerindendirler; söğütler. Değirmenler olmayınca onlar ne yapsın? Onlar da olmaz; yeşermezler artık, kuruyup giderler.

Konacak, ötecek dalları olmayınca kırılmaz mı kalpleri serçelerin? Gelirler mi, öterler mi bir daha? Onlar da olmayanlardan olur, gelmez olurlar. Daha da besbelli olur yerleri, daha da ıssızlaşır oralar.

Ya suyun gürül gürül gelip çarkı döndürdükten sonra çıkıp gittiği o yer; domuzluk? Onu da otlar bağlamış. Onun ahvali alıp maziye nasıl götürmesin seni?

Çakıldak mı, sesi mi? Değirmeni görmeden sesini duyarsın. İşte o ses çakıldağın sesidir. O ses olmayınca, o ses gelmeyince neye yarar? Bomboş olur, bomboş kalır oralar.

Yanıp duran ocak da sönmüş. Olmaz doğal olarak, neşe mi kalır? Küllerinde değirmen çöreği pişmeyecek artık. Ekmeğin tadının en güzel olduğu anlar olmayacak.

Değirmenleri aydınlatan çıralar tütmeyince böyle oluyor, burunda tütüyorlar. Buram buram kokuları geliyor. Onlar da alıp nasıl maziye götürmesinler seni?

Sonra sıra oraya gelir. Bakılmaz, yoklanmaz, loğu çekilmez olunca dambaşı çöker. Bu da değirmenlerin bütünüyle çöküp gidişidir.

Baltacık bir demir. İşlediği günlerde ışıl ışıldı. Ya şimdi… Paslanır doğal olarak. Mil de öyle… Bakılmayınca, onarılmayınca, yenilenmeyince yenilir; çürür gider.

Çekiç tarak da öyle işte. Çalışmayınca, uğraşmayınca, un öğütmeyince bitkin düşüyor, yoruluyorlar. Kendileri belleklerde, izleri yerlerde kalmış. O izler alıp maziye nasıl götürmesinler seni?

Öyle, zamanın rüzgârıdır deli eser

Eser de mümkününü, çarelerini keser

Değirmenci dayı da umudu keser

Kapatır kapıyı kilidi asar

Söylenir, sözleri alıp maziye

nasıl götürmesinler seni

Ozan Yüksel kapanan o deftere böyle bir defter açmış

Çürüyen tekneye, kurtlanan sepete bakmış

Gözleri bozlakları, seklemleri, haralları ararmış

Her bir şeyi alıp maziye nasıl götürmesin seni?

Yüreğine, diline, eline sağlık Yüksel Koç. Var ol, çok yaşa, sağ ol.