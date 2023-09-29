Toplantıya, Sarıkaya'daki okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile İlçe Müftülüğü personeli katılım sağladı. Toplantı, öğrencilerin sosyal yaşamlarında uymaları gereken ahlaki kuralların topluma yerleşmesine yönelik kurumların üzerine düşen görevlerin ele alındığı önemli bir platform oldu.

Toplantıda, işbirliği içerisinde yürütülecek programlar ve projeler belirlenerek hayata geçirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda kararlar alındı. Özellikle toplantıda, toplumun değerlerine saygı, ahlaki değerlerin önemi ve bu değerlerin genç nesillere aktarılması gibi konular üzerinde duruldu. (Haber Merkezi)