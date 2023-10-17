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Bölge Müdür Yardımcıları ve ilgili Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Boğazlıyan Uzunlu ve Oğulcuk sulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uzunlu Barajı, Yozgat'ta, Konakönü Deresi üzerinde, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1979-1989 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 4.300.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 61,00 m., normal su kotunda göl hacmi 49,00 hm³, normal su kotunda göl alanı 2,75 km²'dir. Baraj 7.800 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir. Oğulcuk Barajı ise bölgemize, çiftçilerimize ve üreticilerimize büyük katkı sağlayacak, barajın bitirilmesiyle Boğazlıyan’ın bir hayalini daha gerçekle buluşacaktır. Boğazlıyan Tarımdan sanayiye bölgenin cazibe merkezi olacaktır” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)