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Meteorolojinin uyarılarının ardından Küçükçekmece’de etkili olan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı binaların çatısı uçarken sahil kesimindeki etkili olan yoğun dalgalar kameraya yansıdı. Yoğun dalgalar arasında fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi ise dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece’de etkili olan fırtına bazı binaların çatısını uçururken fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış ve fırtına anları ise kameraya yansıdı. İstasyon Mahallesinde ise bir binanın çatısı karşı binanın üstüne uçtu. Olayda yaralanan olmazken karşı binada hasar meydana geldi.

Menekşe Sahilinde ise yoğun dalgalar arasında fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi görüntülendi. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıslar fotoğraf çektirdikten sonra sahilden ayrıldı.