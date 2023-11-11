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İstanbul’da babalarına ait işyerinde yaşanan patlama sonrası ağır yaralanan Nevşehirli kardeşlerden acı haber peş peşe geldi.

27 Ekim’de İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Nevşehirli kardeşlerden acı haber geldi. Olayın ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Yasin Kazan (27) ve Hacı Mehmet Kazan (22) hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan baba Mehmet Kazan’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yasin ve Hacı Mehmet Kazan kardeşler, yarın memleketleri Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.