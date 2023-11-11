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Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 70 EH 595 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada, U.K. ile araçta bulunan S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardında otomobil çekici ile olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.