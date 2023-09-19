Daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunulması için klinik, servis ve bölümleri gezerek hastanede başlatılan çalışmaları ilişkin incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı’dan fakülte ve hastane hakkında bilgi aldı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek Tıp Fakültesi gerekse Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hem değişim hem de dönüşüme yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasında; "Araştırma ve Uygulama Hastanemizin zemini ile ilgili problemeler vardı. Kısa sürede bu sorunun çözüme kavuşturulması adına TOKİ ile görüşmelerimiz sonrasında zemin iyileştirme çalışmalarına başladık. Çalışmalarda sona gelindi ve kısa bir süre sonra hastanemiz yeni zeminine kavuşacak. Hastalarımıza daha konforlu ve kullanılabilir bir hastane kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Yozgat ve bölgesinde hastalarımıza daha nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz. Tamamlamayı düşündüğümüz ve eksikliğini hissettiğimiz kadrolarımız var. Yükseköğretim Kurulumuzun da destekleri ile kadrolarımızdaki eksikliklerin giderilmesine yönelik başlattığımız çalışmalar sonucunda yakın zamanda öğretim üyesi alım ilanına çıkacağız. Ayrıca Üniversitemizi hekimler açısından cazip hale getiremeye yönelik plan ve projelerimizi kısa sürede eyleme dönüştürmekteyiz. Temel hedefimiz, Yozgat halkına ve üniversitemize daha yakışır bir hastane ve tıp fakültesi ortaya koyarak Orta Anadolu’da örnek alınan bir sağlık merkezi olmaktır ” dedi. (Haber Merkezi)