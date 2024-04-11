Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Gülten Akın, Cumhuriyet'in tanınmış usta yazar ve şairlerinden biri olarak bilinir.

23 Ocak 1933 tarihinde Yozgat'ta doğan Akın, ilköğrenimini Sorgun ilçesinde tamamladı. Akın, 1940'lı yıllarda Yozgat'tan Ankara'ya göç etti.

Ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1956 yılında sosyalist kaymakam Yaşar Cankoçak ile evlenen Akın’ın beş çocuğu oldu.

Eşi görevi nedeniyle 1958-1972 yılları arasında Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde yaşayan Akın, bu süre zarfında avukatlık ve öğretmenlik yaptı. 1972 yılında Ankara'ya yerleşerek Türk Dil Kurumu Derleme ve Tarama Kolu'nda dil uzmanı olarak çalıştı.

Gülten Akın'ın ilk şiiri 1951 yılında yayımlandı. Başlangıçta doğa, aşk, ayrılık ve özlem gibi temaları işlerken, sonraki dönemlerde toplumsal sorunlar üzerine yoğunlaştı.

Özellikle 1980 öncesinde halkın yaşadığı zorluklar ve toplumsal meseleler, onun şiirlerine yansıdı. Gezdiği yerlerden aldığı ilhamla zenginleşen şiirleri, toplumun sorunlarını ve yaşam-halk ilişkisini öne çıkardı.

Gülten Akın'ın şiirleri pek çok dile çevrildi. Akın’ın kırktan fazla şiiri bestelendi.

Akın’ın Sezen Aksu'nun 1993 tarihli albümüne adını veren "Deli Kızın Türküsü", Edip Akbayram'ın "Özgürlük" ve Grup Yorum'un "Sıyrılıp Gelen" albümlerinde yer alan "Büyü" gibi şiirleri bestelendi.

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vefatından sonra ise 50 kişilik bir jüri tarafından "Yaşayan En Büyük Türk Şairi" seçildi.