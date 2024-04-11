Yenice, insanların düzensiz sıvı alımı ve aşırı yemek tüketimi nedeniyle kabızlık ve gaz sorunları yaşadığını belirterek, "Bu nedenle, rezene, anason, kişniş, papatya, açlık otu ve sinameki gibi bağırsakları rahatlatıcı bitkiler öneriyoruz. Rezene, anason ve kişniş mide ve bağırsak gazlarını alırken, açlık otu, sinameki ve papatya bağırsakları çalıştırır" dedi.

Yenice, vatandaşlara yemek sonrası çay yerine rezene ve anason demlemelerini önerirken, ürünlerin fiyatlarının 100 gramı 20-30 TL arasında değiştiğini ifade etti. Yenice, "Bu ürünler hafif olduğu için gramajı fazla oluyor. Bir kişi 100 gram alsa bile kendisine bir Ramazan boyunca yetecektir" diye ekledi.

Daha fazla sıvı tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Yenice, "Vatandaşlarımız bu bitkileri karıştırarak içmeli ve 2-3 günde bir tüketmelidirler. Her gün tüketmek bağırsak sağlığına zarar verebilir. Yemeğe sıvı yiyeceklerle başlamalarını ve daha sonra ana yemeklere geçmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Şişkinliği azaltan çayları tek tek sıralayan Yenice, "Nane çayı, hazımsızlığı ve gaz sorunlarını çözerken, rezene çayı bağırsakları ve mideleri rahatlatır. Meyan kökü çayı susuzluğu giderirken, tarçın çayı metabolizmayı hızlandırır ve açlık hissini bastırır" dedi.

Son olarak, Yenice şu çayları önerdi: "Yasemin çayı fiziksel ve ruhsal rahatlama sağlarken, karahindiba çayı kan şekerini düzenler ve aşırı yeme isteğini önler."