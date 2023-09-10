Başkan Kabayel, “11 Eylül 2023 Pazartesi günü 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı başlıyor. Öncelikle öğretmenlere, eğitim çalışanlarına ve öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum” dedi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin atama istediklerini belirten Başkan Kabayel, Okullarda ders zili yine sorunlarla çaldığını belirtti.

Kabayel yaptığı açıklamada, “Sorunların başında öğretmen yetersizliği geliyor. Bilindiği gibi 1 Eylül tarihi itibariyle 45 bin öğretmenimiz göreve başladı. Ancak bu atama da, var olan ihtiyacı karşılamıyor. Şöyle ki; sendikamızın geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında yaptığı ücretli öğretmen araştırmasına göre 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485, norm kadro açığı ise 75 ilde 83 bin 547’dir.Yani ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını dahi karşılamamıştır.Üstelik ücretli öğretmenlerin 5 bin 503’ü pedagojik formasyona dahi sahip olmayan ön lisans mezunlarından oluşmaktadır. Ücretli öğretmenler ders başına ücret alırken, bu arkadaşlarımızın sigortası yatmamakta, diğer öğretmenlerimizin sahip olduğu haklardan faydalanamamaktadır. Adeta modern bir kölelik düzenini anımsatan bu uygulama ile öğretmen açığı giderilmeye çalışılırken, bu uygulamanın eğitime kaybettirdikleri ise hiç göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla öğretmen açığının ücretli öğretmenler ile giderilmesini istemiyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaç ve 80 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesi göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında tam 100 bin atama müjdesi bekliyoruz. Hepimiz hemfikiriz ki, Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına 100 bin atama çok yakışacak” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)