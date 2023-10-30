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Novada Alışveriş Merkezi'nde açılan fotoğraf sergisine vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi.

Fotoğraf sergisinin 3 Kasım Cuma gününe kadar devam edeceğini belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Türkiye Yüzyılının başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100. yılı farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle ‘100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini almıştır. Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunmaktadır. Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. Fotoğraflar 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacaktır.100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi.Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi.Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu.100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz!Cumhuriyetimize hayat veriyoruz!Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.