Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz” dedi.

Mevlid Kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, ”Öncelikle sizlerin milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i mevlidini tebrik ediyorum. Dünyamızı kandil gibi aydınlatan bu tecellinin bir sene-i devriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabb’imize hamd ediyorum. İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif’in şu niyazına tüm kalbimizle bizler de amin diyoruz. Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep; Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi. Medyûndur o mâ’sûma bütün bir beşeriyet.. Yâ Rab, bizi Mahşer’de bu ikrâr ile haşret... Bu mübarek gecelerin Müslümanlarla birlikte insanlığın tamamının ferahına, esenliğine, hayrına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılını inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz” diyen Erdoğan, ”İçeride açılış programlarıyla, dışarıda katıldığımız uluslararası toplantılarla ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana özellikle dış politika kulvarında yoğun bir gündemimiz vardı. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak Orta Vadeli Programı kamuoyumuzla paylaştık. Tüm paydaşlarla istişare edilerek katılımcı bir anlayışla hazırladığımız Orta Vadeli Programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça İnşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz. Temel hedefimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarla sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır. Üç yılın Sonunda 1, 3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız Gerçekçi ulaşılabilir ve Türkiye’nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Orta Vadeli Programın adeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12’nci kalkınma planını ve hükümet programını yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİYLE MUTLAKA BULUŞTURACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çağrısını yineleyerek, ”Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyonun tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle vererek hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye’yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız” diye konuştu.

Bu yıl Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. G-20 Liderler Zirvesi’ne iştirak ederek Türkiye’nin tezlerini kararlılıkla savunduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Zirve çerçevesindeki programlarda iklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz güç meselelerinde Türkiye’nin yaptığı Katkıları dikkat çektik. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için G-20 üyesi ülkelerin atabileceği müşterek adımları gündeme taşıdık.” dedi.

“G-20’DE AKTİF ROL OYNAMAYA BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Devlet ve Hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirerek işbirliklerini ilerletecek kararlar aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20’de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede darbelerin yaşanmaması, milletimizin evlatlarının bir sağdan, bir soldan mantığıyla asılmaması için vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimlerine karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizin sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ın ülkemizi ziyaretinde halkının acısını dindirmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Sudan’ın bir an önce istikrara kavuşması en büyük temennimizdir” açıklamasını yaptı.

“TEKNOFEST 2023’TE BU SEFER İZMİR’DE GENÇLERİMİZLE GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZİ YENİLEYECEĞİZ”

Kaymakamlık kursunu bitiren 99 gencin kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Genç kaymakamlarımıza bizi temsilen ilçelerinde yerine getirecekleri görevlerde kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Genç kaymakamlarımızın ülkemize ve milletimize yapacakları hizmetlerle hem Bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum. Türkiye’nin 81 vilayetinden ve tüm ilçelerinden gelen gençlerimizle külliyemizin sergi salonunda yaptığımız buluşma gerçekten müstesnaydı. Gençlerimizle her kucaklaşmamızda onların coşkusunu, dinamizmini ve sevdalarını gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğimizin gümbür geldiğini görüyor, bundan da iftihar ediyoruz. Cuma günü TEKNOFEST 2023’te bu sefer İzmir’de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz” dedi.

Bugünkü kabine toplantısında gençlere yönelik önemli kararlar aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44, 4’üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16, 7’sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz gerekse ücretsiz 10 GB kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Zaman içinde genç kart uygulaması çerçevesinde eşlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız" değerlendirmesinde bulundu. (AA)