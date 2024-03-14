Vatandaşların dikkatini çeken bir gelişme olarak, 14 Mart 2024 tarihinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında artış bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, akaryakıt fiyatlarının takip edilmesi önem arz ediyor.

Benzin grubunda, 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruşluk bir zam bekleniyor. Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor.

Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 lira olarak belirlenirken, benzin litre fiyatı ise ortalama 40,53 liradan satışa sunuluyor.

Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanması Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) paylarının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Kamuoyuna güncel bilgilendirme sağlanacaktır.