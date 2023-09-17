Yapmış olduğu faaliyetler ile farkındalık oluşturmaya devam Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Sorgun Mükremin Gölet'i çevresinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

‘Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme!’ sloganı ile etkinlik düzenlediklerini ifade eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bugün bu anlamlı günde, çevremizi biraz daha temiz hale getirmek için Sorgun Mükremin Gölet'i çevresinde gönüllülerimizle birlikte çevre temizliği yaptık. Sağlıklı yaşamak için çevremizi temiz tutmalıyız. Bunun için çevre temizliğine hem kendimiz uymalı hem de başkalarını bu konuda uyarmalıyız. Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme! Emeğinize sağlık gençler” dedi.

Uğuz, “16 Eylül Dünya Temizlik Günü sebebi ile gönüllü gençlerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Bu anlamlı günde, dünya çapında milyonlarca insan gezegenimizi biraz daha temiz hale getirmek için doğayı temizledi. Sorgun Gençlik Derneği olarak, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde doğadaki çöpleri temizleyerek çevre için bir fark yarattık. Ve birlikte gezegenimiz için önemli bir sorumluluk aldık. Doğamız ve bizler için hayati öneme sahip olan çevremize gerekli özeni gösteriyor muyuz? Doğa'da piknik sonrası etrafa saçılan ambalaj ya da poşetlerin rüzgârın etkisiyle uçması, içilen pet su şişeleri, kırılan cam şişeleri ve daha fazlası çevremiz için yüzyıllarca süren tehlike anlamına geliyor. Çoğu insan kaynaklı olan çevre kirliliği sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak ve bizleri, dünyamızı ve tüm canlıların geleceği için düşünceye sevk ederek önlem almaya yönlendirmek için çevreye özel belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu özel günlerden birisi olan ve 2008 yılında Estonya’da başlatılarak 170 ülkeye yayılan Dünya Temizlik Günü (World CleanUpday) 16 Eylül’de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek gerçekleştirilecek. Bu önemli günde bizlerde çevremiz için, geleceğimiz için çevremizi temizleyeceğiz. Etkinliğimiz 16 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecektir. Bu anlamlı günde seni de 1 günlüğüne doğayı temizlemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu. (Ahmet Ayverdi)