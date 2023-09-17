IPARD III Kapsamında bundan sonra 81 ile Ekoturizm, Kırsal Turizm tesis amaçlı hibe desteği verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA ) Kapsamındaki mali yardımların Kırsal Kalkınma Bileşeni için ayrılan IPARD Fonlarını kullandırmak üzere 2007 yılında kurulmuş olup 42 ilde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi faaliyetlerine devam ediyor

Bu kapsamda TKDK temsilciliklerine kullanılmak üzere, valilik bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında görünürlük ve ulaşılabilirliği yüksek, proje dosyalarının da sığabileceği en az iki odadan müteşekkil yer ayrılması istendi.

Ekoturizm Hibe Projesi nasıl hazırlanır?