Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte kan ihtiyacı da arttı. Kan stoklarını arttırmak için harekete geçen Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kentin en işlek noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı’na kan bağışı tırı kurdu.



“BU KIŞ DA UMUT OLUN”

Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düşüş gösterebileceğini belirten Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “Kızılay, bu düşüşün önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına “Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun” sloganı ile “Sen de kan bağışla; 3 kalp sayende atsın, bağışınla yaşasın” kampanyası başlattı. Bizlerde vatandaşlarımızı sürekli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İbiş, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu belirtti.

Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini aktaran İbiş, şunları kaydetti: "Fakat buna rağmen alarm durumumuz devam ediyor. Zira kan, uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığı, acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz. Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz."

KAN SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

İbiş, soğuk hava şartları, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğine değinerek, şu çağrıda bulundu: "Bu durum stokta azalmaya neden oldu ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor." (Haber Merkezi)