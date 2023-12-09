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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, uzun saatler çalışan bireylerin kalp krizi ve felç riski daha yüksek. DSÖ'nün Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık birimi, çalışanların haklarının korunması için çağrıda bulunarak, haftada 55 saatin üzerinde çalışmanın insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

2016 yılında DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yürütülen ortak bir çalışma, 745 bin çalışanın uzun çalışma saatleriyle ilişkilendirilen kalp krizi ve felç gibi sebeplerle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Bu sayı, 2000 yılına göre %30'luk bir artışı temsil ediyor.

Environment International'da yayımlanan bir çalışmaya göre, bu durumdan en çok etkilenen kesim %72 ile orta yaş ve üzeri erkekler. Ölümlerin genellikle çalışma sırasında değil, daha sonraki yıllarda meydana geldiği belirlendi.

Küresel bir rapor sunan çalışma, uzun çalışma saatlerinin özellikle Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesindeki ülkelerde, özellikle Çin, Japonya ve Avustralya'daki bireyleri etkilediğini gösterdi. 194 ülkeden elde edilen verilere dayanarak haftada 55 saatin üzerinde çalışmanın, haftada 30-40 saatlik çalışmaya kıyasla felç riskini %35, kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ise %17 artırdığı belirlendi.

Çalışma, 2000-2016 yıllarını kapsamakta olup, Covid-19 salgını dönemini içermemektedir. Ancak DSÖ yetkilileri, salgın nedeniyle birçok ülkede ekonomik faaliyetin durmasının ve uzaktan çalışma yönteminin fazla çalışma olasılığını artırdığına dikkat çekmektedir.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), pandeminin yaşandığı 2020'deki ortalama çalışma sürelerini incelediğinde, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 35,7 saat olduğunu ve haftalık ortalama çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu belirledi (42,45 saat).