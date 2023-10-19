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TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada başka bir dünyanın olmadığına dikkat çekti.

İklim değişikliğinin bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük ortak sorun olduğunu dile getiren Karaduman, “Bugün Dünya’nın en prestijli kurumları ve bilim insanları tarafından kabul edilmiş durumdadır. Bugün gelinen nokta itibarıyla iklim değişikliği, değişiklikte yaşanan hız ve bu değişikliğe karşı alınması gereken önlemlerin ivediliği sebebiyle iklim krizi olarak tanımlanmaktadır. TEMA Vakfı, iklim değişikliğinin; geri dönülemez noktaya gelmeden ve dünyanın üzerine medeniyetlerimizi kurduğumuz koşullarını kaybetmeden durdurulması gerektiğini savunmaktadır. Bu süreçte çocukların ve gençlerin konuyla ilgili farkındalıklarının artması çok önemlidir. İklim Değişikliği ve Farkındalık Projesi Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile TEMA Vakfı tarafından tasarlanan bir doğa eğitimi projesidir. Projenin amacı; çocukların ve gençlerin hava durumu, mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri hakkında farkındalık geliştirmelerine destek olmaktır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul ve liseye giden çocukların ve gençlerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanan eğitim içerikleri ve materyalleri, İklim TEMA Eğitim Portalında (www.iklimtema.org) da öğretmenlerle buluşturulmaktadır” dedi.

“ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLACAK”

Başvuru süreci ve projenin eğitim etkinliklerine de değinen Karaduman, “İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde ilkokul seviyesinde 3'üncü ve 4'üncü sınıf ile ortaokul seviyesinde 5'inci ve 6'ncı sınıfta okuyan öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz. Projeye başvuru yapmak isteyen öğretmenlerimiz il temsilciliğimizle iletişime geçebilirler. Okullarda yüz yüze uygulanan etkinlikler kapsamında ilkokul ve ortaokul seviyesi için hazırlanan eğitim etkinlikleri çocukların mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, insan faaliyetlerinin doğaya etkisi ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Sınıf içi eğitimler, interaktif bir sunum ve eğitici bir film ile desteklenmektedir. Proje, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sınıflarda uygulanan sınıf içi eğitim etkinliklerini ve 81 ildeki tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlerin içeriklere ulaşabilmesi amacı ile tasarlanan İklim TEMA Eğitim Portalı’nı kapsamaktadır” diye konuştu.

“BÜTÜN İLLERİ KAPSIYOR”

İklim değişikliği eğitimi konusunda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan İklim TEMA Eğitim Portalı (www.iklimtema.org) hakkında bilgi veren Karaduman, “İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak geliştirilen eğitim materyalleri ve etkinlik uygulamalarının öğretmenlere ulaşabilmesi amacıyla Mayıs 2023’te öğretmenlerin kullanımına açılmıştır. Portal, 81 ildeki öğretmenlere etkinlik önerileri, eğitici filmler, sunumlar, posterler, e-kitaplar ve uzman yazılarının da aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunmaktadır. Portala Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri üye olabilir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)