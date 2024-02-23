Niğde’de 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanıın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, dairede yaşayan Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 9 kişinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.