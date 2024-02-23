Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararla birlikte, İşsizlik Sigortası Fonu'nda önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2024 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'le çıkarıldı.

23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda fonun kullanım oranını artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan bu karar, 2024 yılı için İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinin oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardı.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, fonun prim gelirleri iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması muhtemel bireyleri başka alanlara yönlendirmek, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, işgücü piyasası araştırmak ve planlama çalışmalarını yapmak amacıyla kullanılıyor.

Ayrıca, vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile ilgili mevzuata göre kurum kadrolarına atanmış ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal hakları da fon tarafından sağlanmaktadır.