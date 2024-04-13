Konya’nın Karapınar ilçesine sınır olan Karaman’ın Akçaşehir Beldesi’nde üreticiler yağmur duasına çıktı. Akçaşehir Beldesi’nde düzenlenen yağmur duasına CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı. Arazide yapılan yağmur duasının ardından belde halkının destek ve yardımlarıyla kurulan sofrada yemek ikramında bulunuldu.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve davete icabet eden tüm misafirlere teşekkür eden Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, "Hem yağmur duası programının hem de tüm belde halkı ile yardımlaşarak kurduğumuz bereket soframızın hayırlara, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum. Bu yıl yağış miktarı çok az, mevsim de oldukça kurak geçiyor. Biz hem tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde olalım hem de hep birlikte dua edip amin diyelim gayesi ile bu programı düzenledik. Katkı sağlayan, emek veren, el açıp amin diyen tüm halkımıza, davetimize icabet eden tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet vardır. Kenetlenmenin olduğu yerde bereket vardır. Allah dualarımızı kabul etsin, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmeyi nasip eylesin" dedi.